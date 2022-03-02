У Херсоні чоловік перед танками розмахує прапорами України
2 березня 2022 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
У результаті нищівних обстрілів Херсону окупанти знищили чимало будівель. У ніч проти 2 березня російські війська обстріляли Херсонську міську раду. На щастя, всі вціліли.
Мер міста просить людей не виходити на вулицю. Попри це, сьогодні вранці, 2 березня, на площі Свободи відчайдушний чоловік розмахував державними прапорами перед танками. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі.
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