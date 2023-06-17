Місто потроху оживає: у Херсоні відкачують воду та планують подати напругу

Рятувальники та інші відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. Рівень води у Херсоні перебуває на рівні 1,09 метра.

У ДСНС відзвітували, що станом на ранок 17 червня в Херсонській області залишаються підтопленими 28 населених пунктів. Серед них 11 – на правому березі, ще 17 – на лівобережжі.

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Актуальна ситуація на Херсонщині

У створі поста "Херсон" на річці Дніпро спостерігається поступове зниження рівня води – 1,09 метра. Водночас вода у Херсонській області опустилася нижче 1,3 метра. Загалом з області евакуювали 2 782 осіб. Енергетики почали повертати світло у підтоплені райони Херсона.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в області вже частково перейшли до відкачування води. За минулу добу фахівці відкачали понад 22 тисячі тонн води.

За словами Прокудіна, у Херсоні вже почалися відновлювальні роботи у мікрорайоні Острів. Територію перевірили вибухотехніки та кінологи, а фахівці дорожньої служби почали розчищати шляхи.

Сьогодні на Острові почнуть подавати напругу, це дозволить поновити водопостачання з артезіанських свердловин,

– підкреслив Прокудін.

Він також додав, що у Херсонській області встановлять чотири потужні установки для очищення води.

Що варто знати про підрив Каховської ГЕС

6 червня в ОК "Південь" повідомили, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, спричинивши екоцид. Після цього на Херсонщині запровадили надзвичайний стан та почали евакуацію населення з небезпечних районів. Зокрема, з Корабельного району міста Херсон та кількох селищ, яки опинилися під загрозою затоплення.

Росіяни, своєю чергою, ніякої евакуації не проводили. Ба більше, вони навіть заборонили людям з затоплених населених пунктів виїжджати. Фактично, "асвабадітєлі" кинули людей на окупованій частині Херсонщини напризволяще.

Окрім того, що ворог підірвав Каховську ГЕС та цинічно звинуватив в усьому Україну, росіяни ще й почали обстрілювати людей, які рятувалися з затоплених районів. Зокрема, окупанти декілька разів обстрілювали мікрорайон Корабел, де проводили евакуацію херсонців.

У Миколаївській області залишаються підтопленими 35 будівель, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі