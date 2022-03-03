У Херсоні окупанти крутять пропагандистські ролики з російською озвучкою
3 березня 2022 , 23:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Російська орда намагається окупувати український Херсон. Окупанти зруйнували телевежу в місті, там вже крутять їхню пропаганду.
Херсон вважають зараз одним із найбільш проблемних напрямків. Але місто досі під українським прапором.
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Втім, містянам вже крутять пропагандистські ролики з російською озвучкою. Саме тому українців там просять бути пильними й не вестись на ці провокації ворога.
Російська пропаганда в Херсоні: дивіться відео
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