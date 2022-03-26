У Херсоні перестали працювати українські радіоканали

26 березня 2022 , 10:16
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Джерело:

Суспільне Херсон

У тимчасово окупованому Херсоні перестало працювати радіомовлення. Зв'язку з українськими мовниками немає в діапазоні FM.

У Херсоні зараз неможливо послухати українське радіо. У тимчасово окупованому місті з невідомих причин перестали працювати FM-канали.

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Місцеві мешканці повідомляють, що в діапазоні FM транслюються виключно російські радіоканали.

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Автор: Ярослава Прадід