У Херсоні перестали працювати українські радіоканали
26 березня 2022 , 10:16Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
У тимчасово окупованому Херсоні перестало працювати радіомовлення. Зв'язку з українськими мовниками немає в діапазоні FM.
У Херсоні зараз неможливо послухати українське радіо. У тимчасово окупованому місті з невідомих причин перестали працювати FM-канали.
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Місцеві мешканці повідомляють, що в діапазоні FM транслюються виключно російські радіоканали.
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