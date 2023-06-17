У Херсоні побили відомого волонтера, що займався евакуацією, – журналіст
У Херсоні невідомі побили волонтера, який займався евакуацією населення. Ймовірно, причиною конфлікту стало те, що активіст робив це безкоштовно.
А ось нападники влаштували собі бізнес – це так звані "чорні перевізники", які вивозять людей з Херсонщини з комерційною метою – щоб збагатитись, інформує 24 Канал.
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Тож, нібито, їм не сподобалось, що волонтер регулярно допомогає людям виїжджати, тож комерсанти накинулись на нього з кулаками.
Волонтера побили за те, що той не наживається на горі
Зазначають, що ім'я потерпілого – Карен, він окрім евакуації херсонців, також постачав у місто гуманітарну допомогу, проводив збори на військові потреби і веде свій телеграм-канал.
Про побиття волонтера повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко. Очевидці також опублікували відео нападу. Власне, вони й повідомили, що нападникам не сподобалась регулярна евакуація, яку проводив Карен.
У мережі уже активно обговорюють інцидент, зазначають, що у той час, як одні люди рятують, інші – намагаються збагатитись на людському горі.
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