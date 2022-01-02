У Херсоні посеред вулиці через зауваження побили депутата

У перший день 2022 року у Херсоні невідомі жорстоко побили депутата міськради Ігоря Осауленка. Інцидент стався на вулиці Тарле.

Про напад та побиття депутата у Херсоні у мережі розповів колега постраждалого Іван Глухов.

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У Херсоні побили депутата

За словами Глухова, на депутата міськради Херсона від "Європейської солідарності" Ігоря Осауленка напали 1 січня у Херсоні, на вулиці Тарле.

Чоловіка просто на вулиці побили через зауваження. Депутат попросив трьох молодих людей не кидати під ноги петарди. Однак вони у відповідь відреагували агресією.

Ігор Осауленко: що про нього відомо

Осауленко – депутат міськради від "ЄС", волонтер, засновник та керівник волонтерської громадської організації "Херсонська Чайка".

Крім того, він є військовим лікарем, а також ветераном війни на Донбасі.



У Херсоні побили депутата Ігоря Осауленка / Фейсбук Івана Глухова

У Києві 9 грудня на вулиці напали на скандального народного депутата Олександра Юрченка , який пройшов у Верховну Раду від "Слуги народу". Невідомі спочатку чіплялися до обранця, а потім завдали кілька ударів.

Текст допису Івана Глухова:

Фракція Європейської Солідарності в Херсонській міській раді вимагає об'єктивного й своєчасного розслідування нападу на нашого колегу депутата Ігор Осауленко, який сьогодні декілька годин тому був побитий трьома невідомими молодими людьми в м. Херсоні на вул. А. Тарле за зауваження щодо кидання під ноги педард!