У Херсоні росіяни скинули дрон на машину швидкої допомоги

Окупанти продовжують скоювати цинічні воєнні злочини. Ворожий БпЛА атакував карету швидкої допомоги.

Так, противник скинув вибуховий пристрій з дрона на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

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Удар по швидкій у Херсоні

Зазначається, що поранення дістали двоє працівників. Це – чоловіки, 44 та 47 років. У них – вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.