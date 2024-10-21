У Херсоні росіяни скинули дрон на машину швидкої допомоги
21 жовтня 2024, 22:17Читать новость на русском
Джерело:Херсонська ОВА
Окупанти продовжують скоювати цинічні воєнні злочини. Ворожий БпЛА атакував карету швидкої допомоги.
Так, противник скинув вибуховий пристрій з дрона на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі. Про це повідомили у Херсонській ОВА.
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Удар по швидкій у Херсоні
Зазначається, що поранення дістали двоє працівників. Це – чоловіки, 44 та 47 років. У них – вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.