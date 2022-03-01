У Херсоні розповіли місцевим, як поводитися під час обстрілу з різних типів озброєння

Російські окупанти загрожують українському Херсону. Саме тому в ОДА поінформували про те, як містянам поводитися під час можливого обстрілу.

Зокрема, людям розповіли, що робити під час вибухів та обстрілів з різних систем і зброї. Мовиться про міни, гаубичний снаряд, град, танк, смерч.

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Інструкції поведінки

Міна, від якої рятує будь-яке заглиблення. Вона має довгий протяжний свист. Бігти не треба, лише озирнутись і падати в найближчу яму. На це є 2 – 5 секунд.

Гаубичний снаряд. Звучить майже так само, але часу менше, немає ямки. Тому треба впасти на місці негайно.

Град. Якщо погода хороша, то його чутно здалеку, ніби шурхіт. Відстань, з якої він стріляє, не важлива. У людини є 14 секунд, щоб знайти укриття. Град не пробиває щось на виліт, тому врятує будь-яка ямка.

Танк. Постріл танка чутно разом із влученням. Танк в радіусі 7 метрів рве все. Треба або лежати або бігти в укриття.

Смерч. Ця система звучить так, ніби відлітає винищувач. Він не встромляється кудись, а відкривається приблизно в 10 – 20 над землею і закидає касетними зверху вниз. Головне – лежати. Снаряд б'є метрів на 5 максимум.



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