У Херсоні водійка наїхала на жінку з 8-річним хлопчиком: відео з місця ДТП

20 вересня 2021 , 17:18
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Джерело:

поліція Херсонської області

У Херсоні автомобіль наїхав на 32-річну жінку та її 8-річного сина. Вони у той час переходили дорогу по нерегульованому переході.

Деталі ДТП

Інцидент трапився близько 16:00 на вулиці Перекопській, автомобіль рухався в напрямку проспекту Ушакова. Про це розповів начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський. 

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За кермом автомобіля Nissan Juke була 37-річна водійка. Унаслідок ДТП мати та син зазнали травм. Їх відвезли у лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі всі обставини ДТП встановлюють.


У Херсоні автомобіль наїхав на жінку з дитиною

Водійка могла бути п'яною

Очевидці події розповіли, що водійка нібито була п'яною, пише телеграм-канал "Ху*вый Херсон"

Вона швидше за все під градусом була. Там такий сморід йде з машини,
– мовиться у повідомленні.

Водночас у поліції про те, що водійка могла бути п'яною, не казали.

Дивіться відео з місця ДТП:

 

Автор: Софія Мінджоса