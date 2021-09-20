У Херсоні водійка наїхала на жінку з 8-річним хлопчиком: відео з місця ДТП

У Херсоні автомобіль наїхав на 32-річну жінку та її 8-річного сина. Вони у той час переходили дорогу по нерегульованому переході.

Деталі ДТП

Інцидент трапився близько 16:00 на вулиці Перекопській, автомобіль рухався в напрямку проспекту Ушакова. Про це розповів начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський.

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За кермом автомобіля Nissan Juke була 37-річна водійка. Унаслідок ДТП мати та син зазнали травм. Їх відвезли у лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі всі обставини ДТП встановлюють.



У Херсоні автомобіль наїхав на жінку з дитиною

Водійка могла бути п'яною

Очевидці події розповіли, що водійка нібито була п'яною, пише телеграм-канал "Ху*вый Херсон".

Вона швидше за все під градусом була. Там такий сморід йде з машини,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у поліції про те, що водійка могла бути п'яною, не казали.

Дивіться відео з місця ДТП: