На Херсонщині люди опинились в ізоляції через відсутність електрики та дефіцит продуктів

Жителі Наддніпрянського округу на Херсонщині перебувають в ізоляції. В селищі немає електрики, не вистачає продуктів, а виїхати – теж неможливо.

Староста округу Олександр Кицун розповів, що через блокпост жителі Наддніпрянського, Молодіжного та Інженерного селищ не можуть виїхати.

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За його словами, в Інженерному немає світла другий тиждень. Частково вдалося під'єднати жителів до малопотужної трансформаторної підстанції. Є водопостачання і водовідведення.

Водночас у Молодіжному світло є, але жителі відчувають нестачу продуктів.

Найскладніше наразі у Наддніпрянському, в якому пошкоджено трансформаторну підстанцію. Люди своїми силами намагаються її відремонтувати. У районі Молодіжного пошкоджені декілька електричних опор,

– сказав Олександр Кицун.

Він додає, що електроопори потребують ремонту. Але через постійний рух російської техніки та обстріли неможливо розпочати ремонтні роботи.

До слова, у Херсоні та області місцеві продовжують героїчно боротись проти окупантів, які захопили українську територію. Проте росіяни поводять себе дуже жорстоко із людьми – забирають авто, паспорти, банківські картки та навіть розстрілюють.

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