На Херсонщині люди опинились в ізоляції через відсутність електрики та дефіцит продуктів
Джерело:"Суспільне Херсон"
Жителі Наддніпрянського округу на Херсонщині перебувають в ізоляції. В селищі немає електрики, не вистачає продуктів, а виїхати – теж неможливо.
Староста округу Олександр Кицун розповів, що через блокпост жителі Наддніпрянського, Молодіжного та Інженерного селищ не можуть виїхати.
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За його словами, в Інженерному немає світла другий тиждень. Частково вдалося під'єднати жителів до малопотужної трансформаторної підстанції. Є водопостачання і водовідведення.
Водночас у Молодіжному світло є, але жителі відчувають нестачу продуктів.
Найскладніше наразі у Наддніпрянському, в якому пошкоджено трансформаторну підстанцію. Люди своїми силами намагаються її відремонтувати. У районі Молодіжного пошкоджені декілька електричних опор,
– сказав Олександр Кицун.
Він додає, що електроопори потребують ремонту. Але через постійний рух російської техніки та обстріли неможливо розпочати ремонтні роботи.
До слова, у Херсоні та області місцеві продовжують героїчно боротись проти окупантів, які захопили українську територію. Проте росіяни поводять себе дуже жорстоко із людьми – забирають авто, паспорти, банківські картки та навіть розстрілюють.
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