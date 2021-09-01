На Херсонщині можуть посилити карантин: регіон близький до "жовтої" зони

Епідеміологічна ситуація на Херсонщині змушує замислитися над посиленням адаптивного карантину. Останнім часом там фіксують збільшення хворих на COVID-19.

Як сказав очільник регіонального "Лабораторного центру" Юрій Ромаскевич, Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні адаптивного карантину.

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Які обмеження можуть запровадити

Якщо епідеміологічні показники області стануть "жовтими", то регіон повернеться до дистанційного навчання. Але це торкнеться лише тих закладів, де буде вакциновано менше, ніж 80% персоналу.

Також у жовтій зоні карантину діють такі правила:

масові заходи можна проводити тільки, коли заповненість сягає не більше 50%;

проведення матчів із глядачами дозволено за умови заповненості не більше 50%;

водночас заклади громадського харчування можуть працювати до 24:00, раніше дозволяли до 23:00.



Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Чому кількість хворих почала рости

На думку керівника лабораторного центру, захворюваність в Херсонській області почала рости через численний потік людей з окупованого Криму.

Гадаю, що збільшення кількості інфікувань сталося через численних подорожуючих, котрі перетинають КПВВ з боку окупованого Криму. Там штам "Дельта" почав лютувати задовго до того, як він прийшов до нас, і принесли його саме ті, хто повертався з півострова,

– пояснив він.

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