На Херсонщині можуть посилити карантин: регіон близький до "жовтої" зони
Джерело:"Новий день"
Епідеміологічна ситуація на Херсонщині змушує замислитися над посиленням адаптивного карантину. Останнім часом там фіксують збільшення хворих на COVID-19.
Як сказав очільник регіонального "Лабораторного центру" Юрій Ромаскевич, Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні адаптивного карантину.
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Які обмеження можуть запровадити
Якщо епідеміологічні показники області стануть "жовтими", то регіон повернеться до дистанційного навчання. Але це торкнеться лише тих закладів, де буде вакциновано менше, ніж 80% персоналу.
Також у жовтій зоні карантину діють такі правила:
- масові заходи можна проводити тільки, коли заповненість сягає не більше 50%;
- проведення матчів із глядачами дозволено за умови заповненості не більше 50%;
- водночас заклади громадського харчування можуть працювати до 24:00, раніше дозволяли до 23:00.
Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Чому кількість хворих почала рости
На думку керівника лабораторного центру, захворюваність в Херсонській області почала рости через численний потік людей з окупованого Криму.
Гадаю, що збільшення кількості інфікувань сталося через численних подорожуючих, котрі перетинають КПВВ з боку окупованого Криму. Там штам "Дельта" почав лютувати задовго до того, як він прийшов до нас, і принесли його саме ті, хто повертався з півострова,
– пояснив він.
Яка зараз ситуація з COVID-19 у Херсоні
- Від початку пандемії коронавірусу на Херсонщині зафіксували 38 011 випадків інфікування недугою. На жаль, 120 хворих померли. Водночас 35 533 осіб змогли одужати.
- За минулу добу COVID-19 підхопили 120 людей. Ще 6 пацієнтів одужали.