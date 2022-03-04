На Херсонщині окупанти почали зупиняти цивільних і перевіряти їхні телефони
4 березня 2022 , 11:22Читать новость на русском
Джерело:Херсонська ОВА
Окупанти почали зупиняти мирних жителів на Херсонщині. Вони перевіряють у них телефони.
Місцева влада закликала людей залишатися вдома й не виходити на вулиці. Про це повідомили в Херсонській ОВА 4 березня.
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Є інформація, що окупанти почали зупиняти мирних людей та перевіряти їх телефони. Не наражайте себе на небезпеку. Залишайтесь вдома та будьте обережні!
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що в Херсоні та області окупанти почали транслювати свої пропагандистські канали. Серед регіональних залишився лише один, але там демонструють всеукраїнський марафон.