На Херсонщині під колесами потяга загинув молодий поліцейський

Патрульний Владислав Завістовський трагічно загинув у Херсонській області 30 листопада. Лейтенант поліції потрапив під потяг.

Патрульний йшов на службу

Відомо, що патрульному було лише 22 роки. Він вступив до лав правоохоронців у 2019 році.

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Попередньо, патрульний йшов сьогодні вранці (30 листопада – 24 канал) на службу, переходив залізничні колії та потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув на місці,

– розповіли правоохоронці.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Під Черніговом застрелили патрульного

28 листопада 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції вирушив на полювання з друзями. В лісі у нього випадково вистрілив товариш, який цілився у здобич. Постраждалого відвезли у лікарню, однак всі намагання медиків врятувати життя стали марними.

Згодом з'ясувалося, що мисливець, який здійснив смертельний постріл – керівник районного управління ДСНС. За даними ЗМІ, мовиться про Ігоря Довгопола. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство через необережність. Слідством займається Державне бюро розслідувань

Повний текст публікації патрульної поліції Херсонщини у телеграмі:

Сьогодні нашу поліцейську родину вразило раптове горе – загинув патрульний управління патрульної поліції в Херсонській області лейтенант поліції Владислав Завістовський.

Попередньо, патрульний йшов сьогодні вранці на службу, переходив залізничні колії та потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув на місці.

Владиславу було лише 22 роки. Він вступив до лав патрульної поліції у 2019 році, з честю та гідністю вірно служив українському народові.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Владислава.

Сумуємо разом із вами.

Світла пам'ять...