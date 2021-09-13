На Херсонщині поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати свій будинок

На Херсонщині чоловік під час сімейної сварки забарикадувався у власному будинку та погрожував його підірвати. Правоохоронцям вдалося затримати його після багатогодинних переговорів та вилучити гранати.

О 4:22 в поліцію надійшло повідомлення про інцидент, який трапився у селищі Іванівка. Про нього повідомила односельчанка 45-річного чоловіка, який зачинився у будинку.

Що було раніше На Херсонщині чоловік погрожує підірвати будинок: поліція почала спецоперацію

У чоловіка була не одна граната

Під час сімейної сварки чоловік дістав гранату та погрожував нею своїм рідним. Дружина разом з 4 дітьми вибігла з будинку та викликала правоохоронців, а він зачинився на другому поверсі помешкання.

Правоохоронці, які прибули до будинку, вмовили голову сімейства віддати гранату. На щастя, той погодився і вийшов з будинку. Поліція його затримала. Під час обшуку в кишені чоловіка знайшли ще один боєприпас.



У 45-річний чоловік добровільно віддав гранату

Поліція розпочала розслідування. Про кваліфікацію злочину повідомлять після завершення усіх слідчих дій.

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