На Херсонщині школа провела дивний тендер лише на 4 сосиски

На Херсонщині у школі-садку провели дивний тендер на 4 сосиски за 32 гривні. Хоча кількість учнів у закладі освіти – близько 200 учнів.

Тендер опублікували в системі Prozorro. Замовником послуги є школа I-III ступенів-дитячий садок Кочубєєвського освітнього округу Херсонської області.

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Цікаво, що в аукціоні перемогла єдина його учасниця ПП Лісовол Оксана Анатоліївна. Вона погодилася надати заявлений товар за всього лиш 32 гривні.



Тендер з сосисками на Prozorro

Термін поставки товару з 1 липня до 31 грудня 2021. Що дирекція школи збирається робити з лотом аукціону – невідомо.

До слова, rиївська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо керівників Подільської районної державної адміністрації за те, що вони привласнили понад 2 мільйони бюджетних коштів під час ремонту навчальних закладів. Деталі – у статті.