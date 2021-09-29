На Херсонщині судмедексперт побив медпрацівницю через "нешанобливе ставлення"

На Херсонщині трапився кричущий випадок. Судмедексперт нібито побив жінку-медпрацівницю, бо та "недостатньо шанобливо поставилася до його статусу".

Такою інформацією 29 вересня у фейсбуці поділилася Олена Мазур. Вона очолює Каховську центральну міську лікарню.

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Нападник може бути другом мера

За словами Мазур, про побиття вже повідомили правоохоронців, потерпіла написала заяву. Очевидно, жінці вже надали необхідну медичну допомогу. Директорка лікарні стверджує, що нападник-судмедексперт товаришує з мером Каховки та колишнім начальником місцевого відділу поліції. Тож, на її думку, є ризики того, що справу "замнуть".

Костянтин Ухов побив жінку, медпрацівницю. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо поставилася до його статусу,

– зазначила Мазур.

Жінка запевнила, що триматиме ситуацію під контролем та зробить усе, аби нападник відповів за скоєне. "Вони впевнені, що схопили Бога за бороду", – підсумувала вона.

Що кажуть у мережі

Користувачі мережі по-різному реагують на оприлюднену інформацію. Деякі написали, що було не побиття, а лише розмова на підвищених тонах. Інші ж переконані, що все написане – правда. Мовляв, директорка лікарні не поділилася б цим у фейсбуці, якби не мала "залізобетонних" доказів. Є й ті, хто стверджують, що потерпіла нібито порушила санітарні норми. Втім, на противагу їм пишуть, що навіть це не виправдовує дії чоловіка.

Повний текст публікації Олени Мазур у фейсбуці:

Тільки що в лікарні сталася НП! Костянтин Ухов, кращий друг Віталія Немерца, член виконкому, побив жінку, медпрацівника. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо ставилася до його статусу. Викликана поліція, складено заяву. Впевнена, що колишній полковник поліції, мер Каховки Віталій Немерец, зробить все можливе, щоб його друг не постраждав. Зі свого боку обіцяю ні на хвилину не відпускати цю ситуацію і зробити все можливе, щоб Ухов поніс заслужене покарання за побиття жінки. Вони впевнені, що схопили Бога за бороду.