На Херсонщині окупанти перевіряють телефони місцевих, викрали 3 людей, – Генштаб

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України на тимчасово окупованих територіях. Зокрема це відбувається на Херсонщині. У людей не лише перевіряють телефони, їх ще й викрадають.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. З мирних мешканців не лише знущаються та всіляко їх тероризують. Їх ще й продовжують викрадати.

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Окупанти викрали трьох людей

За даними відомства, російські загарбники вирішили посилити свої контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи. Роблять вороги це на тимчасово окупованих територіях. Це чітка демонстрація того, що противник боїться просування ЗСУ та того, що місцеве населення допомагає нашому війську.

Так, у Великій Лепетисі загарбники вирішили влаштувати вибіркові перевірки телефонів. Окупанти вивчають вміст гаджетів у мирних мешканців. Роблять це для того, щоб виявити бодай якесь фото чи відео, яке демонструє російську військову техніку. Мовляв, такий контент однозначно передбачає співпрацю з ЗСУ.

Відомо, що станом на 12 січня 2023 року окупанти затримали трьох цивільних. Їх також вивезли в невідомому напрямку.

Терор не вщухає по всій лінії фронту. Як зазначають у Генштабі, за минулу добу окупанти завдали 15 авіаційних і 5 ракетних ударів. 2 з них були по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Крім того, зафіксували 95 обстрілів з РСЗВ, зокрема й по Херсону.

Окупанти атакують та зазнають втрат

Зауважимо, що за минулу добу українська авіація завдала 9 ударів по районах скупчення окупантів. Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили:

2 пункти управління,

8 районів скупчення живої сили,

зенітний ракетний комплекс,

3 склади боєприпасів,

2 інші важливі об'єкти ворога.

Наміри загарбників не змінилися. Вони продовжують робити все для того, щоб вийти на адміністративні межі Донецької області. Наступи на Бахмутському напрямку не вщухають. Також безуспішні наступальні дії фіксуються на Авдіївському напрямку. Тим часом на Куп'янському та Лиманському загарбники прагнуть покращити своє тактичне положення.

Зазначимо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак. Їх фіксували поблизу Площанки, Білогорівки та Червонопопівки на Луганщині, а також Роздолівки, Солі, Красної Гори, Бахмута, Кліщіївки, Водяного, Кремінної, Побєди, Майорська, Мар'їнки та Великої Новосілки, що на Донеччині.

І наостанок зауважимо, яка ситуація на різних напрямках. Так, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському наступальних угруповань ворога за минулу добу не зафіксували. Водночас не минулося без обстрілів населених пунктів Чернігівщини, Сумщини, а також Харківщини. Не припиняються обстріли на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, а також Херсонському напрямках.