На Херсонщині викрали бізнесмена В'ячеслава Панькова, – депутат

Росіяни все частіше викрадають людей, які не погоджуються співпрацювати з окупаційним режимом. На Херсонщині вони викрадають підприємців, які мають чітку проукраїнську позицію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат з Херсону. Він зазначив, що росіяни також обкрадають підприємців.

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"Викрали В'ячеслава Панькова. Це бізнесмен з Херсонщини. Ніхто не знає, де він", – розповів депутат.

Викрали журналіста

Крім цього, як зазначив депутат, 12 березня на Херсонщині викрали місцевого журналіста Олега Батурина. Про місце, де він перебуває, також нічого невідомо. Окупанти у такий спосіб намагаються залякати людей.

Такі погані новини лунають з Херсонщини і вони лунають постійно,

– сказав депутат.

Окупанти викрали Олега Батурина: дивіться відео