На Херсонщині та Запоріжжі окупанти створили 19 так званих "комендатур"
23 травня 2022 , 19:00Читать новость на русском
На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 19 так званих "комендатур".
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу станом на 18.00.
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Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили 19 так званих "комендатур",
– йдеться у зведенні.