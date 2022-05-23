На Херсонщині та Запоріжжі окупанти створили 19 так званих "комендатур"

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 19 так званих "комендатур".

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу станом на 18.00.

Увага Перший вирок російському військовому та 87 загиблих у Десні: основне за 89 день війни

Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили 19 так званих "комендатур",

– йдеться у зведенні.