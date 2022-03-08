На Херсонщині збили російський літак: один пілот катапультувався

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що зранку 8 березня наші військові зі Stinger збили рашистський літак над Білозеркою (Херсонська область).

Уламки збитого літака впали в селі Кізомис, що розташоване за 12 кілометрів від Білозерки. Хоч ці території тимчасово окуповані, наші оборонці продовжують чинити там гідний спротив ворогу.

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За даними Антона Геращенка, один російський пілот точно вцілів, встигнувши катапультуватися. "А шкода... Ніде, фашистські тварюки, ви не почуватиметеся спокійно", – наголосив радник голови МВС. Тим паче на півдні, адже Херсонська область уже кілька днів доводить загарбниками, що Херсон – це Україна.

Наші військові зі Stinger збили ворожий літак над Білозеркою: відео



Станом на ранок 8 березня ЗСУ знищили 52 бойових літаки та 69 вертольотів Росії. І на цьому наші військові не збираються зупинятись, аж поки ворожа авіація не припинить обстріли мирних міст та сіл України.

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