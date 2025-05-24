На Херсонщині через необачність дорослих стався вибух у будинку: загинув 8-річний хлопчик

У Херсонській області через необачні дії дорослих стався вибух у будинку. Через це загинув 8-річний хлопчик, ще п'ятеро людей, серед яких є діти, зазнали поранень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

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Що відомо про інцидент

За словами посадовця, у селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку. Внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик.

Спершу повідомили, що постраждали 2 жінки. У 36-річної потерпілої – гостра реакція на стрес. 37-річна жінка зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузії, а також множинних уламкових поранень рук, ніг, шиї та грудної клітки.

Крім того, мінно-вибухових травм та уламкових поранень зазнали двоє дітей – 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також постраждав чоловік 1989 року народження.

Згідно з оприлюдненою інформацією, усіх постраждалих госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

До слова, нагадаємо, що 9 травня на території залізничного вокзалу в місті Буча Київської області 14-річну дівчину вразило струмом на даху електропотяга. Після кількох тижнів боротьби за життя вона померла в лікарні.