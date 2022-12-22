На Херсонщині 300 росіян стали "200-ми", а на Сході ворог намагається наступати на 2 напрямках

В Україні триває вже 302-ий день широкомасштабної російсько-української війни. Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський та Бахмутський.

Актуальну інформацію з фронту станом на вечір 23 грудня повідомили у Генштабі ЗСУ. Як зазначають, окупанти продовжують обстрілювати мирне населення.

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Росіяни обстрілюють українські міста

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро.

Від обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них:

Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області ;

; Марганець на Дніпропетровщині;

Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області.

Крім того, вночі противник також завдав ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.

ЗСУ відважно нищать противника

20 грудня Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ, знищено 8 вантажних автомобілів та Камаз з боєприпасами.

Цього ж дня в результаті ураження польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 –пораненими.

Крім того, знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

Що відбувається на інших напрямках

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп'янському і Лиманському напрямках.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.