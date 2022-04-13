На Херсонщині ЗСУ ведуть складні наступальні дії, – Арестович

Збройні Сили України проводять важкі наступальні дії у напрямку Херсона. Це не є операцією зі звільнення міста, а поступовим просуванням, яке змушує росіян тримати Херсонщину в обороні.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

До теми Окупанти розстріляли 7 людей на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими

"Щодо наших військ, то вони ведуть складні дії у напрямку Херсона. Однак ці дії мають наступальний характер", – зазначив радник глави ОПУ.

Як зауважив Арестович, хоч таке поступове просування українських військ є дуже складним, але воно змушує противника тримати Херсонщину в обороні, не наступати й не перекидати свої війська на інші напрямки, наприклад під Маріуполь.

Якою є ситуація на Херсонщині

Арестович зауважив, що російські загарбники лютують на Херсонщині. Вони намагаються викрадати активістів, представників місцевого самоврядування та колишніх бійців АТО, які не встигли виїхати.

Частину катують, частину тримають у заручниках, частину вмовляють перейти на їхній бік, але про такі факти майже невідомо,

– розповів радник глави ОПУ.

Однак навіть "прихильники" окупантів на Херсонщині не вірять, що вони втримаються на цій території. Тож росіянам не вдасться створити там жодної "республіки".

Вас може зацікавити – нові втрати росіян у війні проти України: дивіться відео