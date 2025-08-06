Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Наразі війська російської армії значно збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку.

Зокрема по всій острівній зоні дельти Дніпра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на Херсонському напрямку?

За словами Волошина, протягом останніх кількох днів ворог значно збільшив кількість штурмових дій саме на Херсонському напрямку.

Але він збільшив кількість взагалі по всій острівній зоні дельти річки Дніпро, починаючи з півдня, де острови Козулиський і Забич, і закінчуючи Антонівськими мостами – залізничним і автомобільним,

– пояснює речник Сил оборони Півдня.

Він також додає, що на островах Забич, Великий Потьомкінський і Білогрудів російські окупанти проводять по 1 – 2 штурмових дії. Росіяни намагаються взяти під контроль цю острівну зону, щоб підійти ближче до основного русла Дніпра і починати звідти штурмові форсувальні дії для того, щоб висадитись на правий берег.

Однак Волошин переконує, що вся ця зона перебуває під контролем Сил оборони України, і вони знищують всі спроби ворога захопити хоч якийсь плацдарм.

Додамо, що раніше речник Сил оборони Півдня розповів, що росіяни почали застосовувати нову тактику на Херсонщині.

За його словами, російські ДРГ намагаються прорватися в тил українських позицій, закріпитися у забудовах і багатоквартирних будинках. Подібні операції фіксують у Донецькій області, зокрема в Степногірську, Покровську та Новогродівці.