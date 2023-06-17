Суцільна мілина та руйнування: як Херсонщина оговтується від наслідків підриву Каховської ГЕС
Джерело:ДСНС України
Жителі Херсонської області продовжують оговтуватись від підриву окупантами Каховської ГЕС. Рятувальники відкачують воду з житлових будинків херсонців.
У ДСНС повідомили, що добу 14 червня рятувальники відкачали понад 21 тисячу тон води із 84 будинків і підвалів. Крім того, рятувальники підвозять громадянам питну і технічну воду, продукти харчування та речі першої необхідності.
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Наслідки підтоплень
Піротехнічні підрозділи ДСНС залучаються для обстеження території, де зійшла вода, для виявлення вибухонебезпечних предметів. З початку робіт вдалось евакуювати понад 3700 людей та 264 тварин.
Рятувальники ліквідовують наслідки підтоплень: дивіться відео
У штабі ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС повідомили, що рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" становить уже 2 метри. Щогодини рівень води знижується на 2 – 5 сантиметрів.
Жителі Херсонської області отримують гуманітарну допомогу / Фото ДСНС України
Вода також поступово сходить в районі природного парку "Нижньодніпровський". Наразі середній рівень води там менше ніж 2 метри.
Продовжується обміління акваторії і у нацпарку "Великий Луг". Водночас у національному парку "Кам'янська Січ" рівень знизився на понад 11 метрів.
На Херсонщині – суттєве обміління територій: дивіться відео
Росія знову обстріляла Херсон: що відомо
- 16 червня, російські окупанти вдарили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині Херсона.
- Впродовж дня російська армія 75 разів обстріляла Херсонщину, по Херсону випустила 44 снаряди.
- Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, 25 – отримали поранення.