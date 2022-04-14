На Херсонському й Миколаївському напрямках ліквідовані понад 50 росіян і багато техніки
14 квітня 2022 , 13:41Читать новость на русском
Джерело:ОК "Південь"
ЗСУ ліквідували 54 окупанти та багато ворожої тихніки. Мовиться про наслідки на Херсонському та Миколаївському напрямках.
Загалом ЗСУ на зазначених напрямках знищили 8 одиниць ворожої техніки. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" 14 квітня.
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На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 рашисти та 8 одиниць техніки,
– мовиться в повідомленні.
Серед знищеної техніки:
- 2 самохідні артилерійські установки;
- реактивна система залпового вогню "Град";
- танк Т-72.