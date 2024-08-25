Помста за смерть командира: "Хезболла" запустила по Ізраїлю понад 300 ракет і дронів

Хезболла заявила про початок атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство свого командувача Фуада Шукра. Зокрема, ідеться про запуск кількох ударних дронів по Ізраїлю на військові цілі.

Саудівські видання зазначають, що з Лівану також було випущено понад 100 ракет по північній частині Ізраїлю.

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Пізніше The Times of Israel повідомило, що Хезболла заявила про запуск понад 320 ракет по північній частині Ізраїлю та кількох безпілотників з вибухівкою. Ціллю обстрілів, як стверджує організація, стали 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Які об'єкти могли бути атаковані

Своєю чергою Al Arabiya, який працює в ОАЕ, пише, що "Хезболла" оголосила про першу частину відповіді на вбивство Шукра, зокрема атаку безпілотників на важливий військовий об'єкт та ракетні обстріли майданчиків "Залізного Купола" та інші військові об'єкти.

Після ранкової ракетної атаки з території Лівану глава оборонного відомства Ізраїлю Йоав Галант оголосив у країні надзвичайний стан на 48 годин.

Зокрема, навчальні заклади та офіси можуть функціонувати, якщо поблизу є укриття. Також будуть введені обмеження на масові зібрання. Пляжі також закриті поблизу кордону з Ліваном.

Що цьому передувало

Раніше армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдає ударів по об'єктах Хезболли в Лівані, щоб запобігти підготовці терористів до запуску ракет і снарядів по ізраїльській території.

У ЦАХАЛ зазначали, що фіксували підготовку Хезболли до ракетних атак на Ізраїль.