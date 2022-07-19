З HIMARS, Тризубом і не тільки: 24 канал оновив колекцію ексклюзивного мерчу

Донатити на ЗСУ, читати перевірені новини – обов'язкові завдання для кожного українця під час протистояння з агресором. Бути у тренді допомагає і 24 канал – запустивши екслюзивну колекцію патріотичного мерчу.

Колекція регулярно оновлюється, отож підібрати можна те, що найбільше до смаку і до серця. Читачі та глядачі 24 каналу вже знають, що можна придбати, наприклад, футболки з песиком Патроном та лаконічним, проте дуже важливим написом I'm Ukrainian.

Як все починалось Ви просили – ми зробили: 24 канал запускає ексклюзивний мерч

Колекція поповнилась справді "гарячими" новинками

Цього разу на 24 канал Shop з'явились ще більш "гарячі" в усіх сенсах новинки. Футболки – чорного та білого кольору з вже легендарними HIMARS, які в умілих руках українських захисників дають жару окупантам та відправляють їх до пекла.

Що нового можна придбати:

Футболку з HIMARS – у чорному кольорі і з написом про правдиву долю загарбників від цієї зброї.

Футболку у білому кольорі з ще більшим HIMARS.

Для тих, хто не надто любить малюнки, проте хоче показати російським військам, що їх чекає на українській землі, футболки з написами "RUS НІ – PEACE ДА" – білі та чорні.

Для тих, хто є прихильником класики та лаконічності, – футболки з Тризубом. Гарний подарунок для кожного українця.

Купуючи мерч від 24 каналу, ви підтримуєте нас у боротьбі на інформаційному фронті. Дизайн створюють, враховуючи побажання аудиторії.

Весь асортимент та ціни – у магазині.

Новинки у колекції мерчу 24 каналу:

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