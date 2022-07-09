росія не знищила жодного HIMARS, усі комплекси беруть участь у боях, – Пентагон

Пропагандисти кремля почали поширювати інформацію, що їхні військові нібито знищили один комплекс HIMARS. Проте в Пентагоні спростували цей черговий російський фейк.

Про це говорив під час свого брифінгу 8 липня старший офіцер Пентагону. Він акцентував на тому, що США бачать використання кожної з установок, які надали Україні. Скорочення їхньої кількості не фіксували.

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За словами представника Пентагону, вони теж чули інформацію про нібито знищення HIMARS в Україні. Проте це перевірили та заява виявилася черговою вигадкою окупантів.

Українці досі використовують їх у боях. Я знаю, що були деякі російські повідомлення про те, що вони знищили українські системи HIMARS. Це не є правдою. Українці мають ці системи й ними користуються,

– сказав офіцер США.

Він додав, що з новим пакетом підтримки, про який повідомили 8 липня йдуть додаткові такі системи. Тому загалом HIMARS в України буде вже 12 одиниць.

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