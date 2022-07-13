У США задоволені високою точністю застосування HIMARS в Україні, – Резніков

Після того, як ЗСУ отримали системи HIMARS, вони почали успішно нищити російські склади боєприпасів навіть у глибокому тилу. Партнери зі США вражені тим, як влучно працюють українські артилеристи.

Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков. Він разом з віцепрем'єр-міністром та міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком провів спільний брифінг.

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У США задоволенні роботою ЗСУ

Резніков розповів, що американські партнери задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS – вони витрачають кожну ракету саме з метою високоточного ураження найболючіших місць російських військ. Зокрема, про це він нещодавно говорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Уражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом з артилерією калібру 155 міліметрів, до якої в тому числі відносять сучасні польські САУ "Краб", завдають сьогодні ураження росії й взагалі змінюють картинку бою,

– додав Резніков.

На його думку, так буде й надалі. Адже Сили оборони України використовують сучасний підхід країн НАТО щодо надточних ударів, тобто українські захисники працюють, "як хірург скальпелем".

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Україна потребує більше високоточної зброї

Резніков зауважив, що високоточного озброєння, яке отримує Україна, є не так вже й багато. Позаяк надання допомоги ЗСУ означає зменшення рівня обороноздатності країни, яка це робить.

"Це серйозний крок на те, щоб зміцнити обороноздатність України, розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни", – додав міністр.

За його словами, слід розуміти, що немає магазину чи супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ "Краб" чи САУ Panzerhaubitze 2000.

"Тому це кожен раз прорахунки готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами", – пояснив Резніков.

Очільник МОУ зазначив, що за звичайних умов підготовка артилеристів триває не менше 3 місяців. Проте навчання наших військовослужбовців за сприяння польських та британських інструкторів триває всього 2 тижні.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що всі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, після ретельного обліку скеровують на фронт.

"Зброя для України – питання виживання. Контроль за нею – пріоритет", – наголосив радник голови ОП.

Подоляк підсумував, що всі "чутки", у яких мовиться про зворотне, є лише банальними пропагандистськими вкидами росії з метою зірвати постачання.

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