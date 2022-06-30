У росіян запалав глибокий тил: HIMARS кардинально міняють хід війни

Помітили, як в останні 3 – 4 дні росіяни втрачають по 15 – 20 танків на добу. Тобто десь 2 – 3 повністю втрачених танкових батальйони за тиждень. І це тільки танки. Сюди ще 2 – 3 мотострілецьких батальйони і ще дещо техніки.

Що по тилу

Паралельно в останні дні у росіян почали вибухати склади на відстані у незвичні для них 50 – 60 кілометрів від лінії фронту. А можуть і на 80 кілометрів. Раптом у росіян запалав глибокий тил.

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Це треба якось поповнювати новими силами. Робити нові склади. Зрештою зростає мінімально безпечна відстань, на якій можна будувати нові склади.

Отже, буде зменшуватись швидкість привезення снарядів та палива до передової. За такої відстані буде все важче безпечно стріляти з артилерії по українських позиціях.

Ясна річ, що американці передають в режимі онлайн данні по розташуванню російських цілей. Отже, навіть декілька HIMARS-ів змусять росіян перегруповуватись та міняти тактику. Але як її не міняй, але нових РСЗО від американців буде все більше. Поступово вони почнуть працювати навіть по "другорядних" цілях. Після складів і вузлів комунікацій, перейдуть до штабів.

Коли перестануть діставати цілі на відстані у 80 кілометрів, то можуть довезти нові ракети з відстанню вже у 100+ кілометрів. І так далі…

Росія мстить цивільним

Тому доволі логічно, що росіяни "у відповідь" почали активніше обстрілювати ракетами. Так само буде робота по інфраструктурі чи будь-чому біля об'єктів інфраструктури – там вже, як попаде.

Цивільних у росіян взагалі ніхто не рахує, тому просто не ходіть біля чогось, що могло б в принципі стати мішенню для чергового відстрілу російських ракет. А поки працюватиме ЗСУ. По всіх віддалених об'єктах працюватиме сучасна американська РСЗО. Ціль буде проста – залишити росіян без техніки та палива, ускладнити логістику.

Та ж сама американсько-французько-німецько-чесько-польська артилерія буде вибивати по-одному те, до чого може дістати (10 – 30 кілометрів) і що залишилось на передовій або без палива, або без снарядів.

Все, що ближче до лінії фронту, буде і далі вибиватись всякими "стугнами" та народними дронами. І отут цікаво, а як собі уявляють цю війну далі росіяни? Можна звичайно раз на тиждень бити по "центрах прийняття рішень" та нічого не залишити від центра Києва.

Власне, просто змиріться з тим, що чергова російська ракета може здуру потрапити в Лавру чи будинок Городецького. Спалено може бути все. Але війну це ніяк не зупинить.

Вектор війни визначено

Власне, як росіяни збираються будувати хоч якусь лінію захисту та ставити хоч якийсь кордон? Поки розрахунок на те, що Україна почне домовлятись і HIMARSів не вистачить.

"А че, … єслі нєт?", – співав колись один росіянин... Ми наближаємось поступово до психологічно важливої оцінки у 40 тисяч безповоротних втрат росіян. Але це піхота, яка ще тримається поки був безпечний тил. А якщо його нема, то що?

У нас також будуть великі втрати серед військових. Ще буде багато вбитих цивільних. Але HIMARS і Ко знищать в рази більше. І це ще наші навіть до кордону не вийшли. Я вже мовчу про Крим. По ньому теж будемо стріляти.