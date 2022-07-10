Допоможуть Україні демілітаризувати країну-терористку: Резніков подякував США за HIMARS

Олексій Резніков подякував США за ракетні системи HIMARS. Міністр оборони України пояснив, що ця зброя здійснила величезну зміну на полі бою.

Міністр написав про це ввечері 9 липня. Зокрема, він прокоментував заяву США про надання Україні нових систем.

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Резніков прокоментував нові HIMARS

HIMARS вже зробив величезну зміну на полі бою. Більше їх, а також боєприпаси США та обладнання збільшать нашу силу та допоможуть демілітаризувати державу-терористку,

– заявив Резніков.

Міністр оборони України заявив, що він високо цінує зусилля Джо Байдена та міністра оборони США Ллойда Остіна у підтримці боротьби України за волю.

Новий пакет допомоги від США

8 липня у Пентагоні заявили про надання дозволу на президентське вилучення допомоги у сфері безпеки Україні на суму до 400 мільйонів доларів.

Нова допомога передбачає 12 високомобільних ракетних систем M142 HIMARS та ракети до них, а також тисячі одиниць іншої зброї.

Деталі про нову допомогу від США

8 липня Джо Байден підписав указ про надання Україні додаткових 400 мільйонів доларів на таку потрібну нам військову допомогу.

Там мовилось про артилерійські системи HIMARS, а також снарядів калібру 155 міліметрів.

У Міністерстві оборони США пояснили, що Україні не надаватимуть гроші для закупівлі оснащення. 400 мільйонів доларів – це сума, в яку оцінюють зброю, що вилучається з військових складів США.

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