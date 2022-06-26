HIMARS відпрацювали, – військовий експерт про причини масованого обстрілу України

Протягом останніх двох діб американські системи Himars відпрацювали по тилових базах накопичення росіян. Це одна з причин, чому окупанти вдалися до масованого ракетного удару по всій території України.

Йдеться про знищення ворожих артилерійських складів, штабів окупаційних військ та місць накопичення живої сили. На різних ділянках фронту здійсненно 6 успішних вражень. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Це війна технологій

Відомо, що на озброєнні Росії зараз перебувають радянські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", "Смерч", "Ураган". Вони здатні вражати цілі на відстані 20 – 40 кілометрів. Саме тому отримання Україною РСЗВ американського виробництва з дальністю ураження до 80 кілометрів якісно змінили хід військового протистояння.

Чому затримують передачу техніки

Наразі США передали Україні 4 системи Himars. Незабаром має надійти ще 4. Причина поступового надходження обмеженої кількості РСЗВ полягає у навчанні екіпажу, яке потребує часу.

Himars надають лише з навченим екіпажем. Передають саме ту кількість техніки, яка може бути ефективно застосована. Це заява представника Пентагону,

– підкреслив військовий експерт.

Якісний прорив

За словами Снєгирьова, Велика Британія заявила про можливість навчання до 10 тисяч українських військових. Мовиться про освоєння систем реактивного залпового вогню, ударних безпілотників та ствольної артилерії.

Військовий експерт наголошує, що Україні дуже потрібна ствольна артилерія. Станом на сьогодні ми вже отримали 200 одиниць гаубиць 155 калібру. "Зброї багато не буває. Україні потрібно збільшувати кількість заходів вогневого ураження", – сказав Снєгирьов.

Крім того, перехід на "натівський" калібр дозволяє Україні отримувати більшу кількість боєзапасу – це близько 40 країн виробників.

Якісний прорив буде досягнуто тоді, коли ми отримаємо і натівські зразки, і можливість логістики в закупівлі для цієї зброї артилерійських та інших набоїв,

– зауважив Дмитро Снєгирьов.

Насамкінець, він спростував "казки" про те, що у Росії невичерпаний запас артилерійських снарядів. "Це відверта маячня. Наразі зафіксовано перекидання з території Білорусі до 100 ешелонів боєприпасів. Також відбувається перекидання з силових районів Росії. Це свідчить про те, що артилерійські снаряди поблизу кордонів РФ вже вичерпані. Вони змушені переходити з калібру 122 на 152, Д-30 міняти на Д-20. Вони не мають невичерпаних запасів, якими вони нас лякають", – резюмував Снєгирьов.

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