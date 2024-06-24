В Росії бідкаються через першу атаку HIMARS на Курську область: Мусієнко назвав мету ударів

Російські ЗМІ заявили, що Україна вперше застосувала системи HIMARS, атакувавши Курську область. У ворожих пабліках повідомляється, що ЗСУ випустили ракети по Суджанському і Білівському районах Курської області. Зокрема, у Суджі базувався один з російських штабів, який міг стати ціллю для українських військових.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу, що ворог планував певні дії з Курської області й поширення наступу, ймовірно, на Сумщину. Українські сили змусили росіян відмовитися від своїх планів.

Дивіться також Там понад 20 людей: росіяни обстріляли соціальний автобус на Сумщині

З Курської області ворог координував дії ДРГ

Мусієнко розповів, що в Суджі ворог утримував свої війська ще з квітня, звідти, ймовірно, готував вторгнення в Сумську область. Можливість пересування туди своїх позицій і військ росіяни розглядали постійно.

"Із Суджі відбувалась координація дій ДРГ, підрозділів російського ГРУ, які здійснювали вторгнення цих груп на територію України з Курської області, вступали в бойові зіткнення з українськими підрозділами, які захищали Сумщину", – озвучив Мусієнко.

HIMARS може бути засобом контрбатарейної боротьби

Час від часу українська розвідка фіксує передислокацію певних спецпризначенців російських військ, які заходять з метою ведення диверсійно-розвідувальної діяльності, або задля відтягування українських сил, або підготовки до ударів по цивільному населенню.

Росія тероризує Сумщину артилерійськими ударами, відповідно, ці точки треба пригнітити. HIMARS, коли потрібно, може відпрацьовувати по артилерії ворога. Вже є успішні приклади такого використання цієї зброї,

– зазначив Мусієнко.