Велика Британія звинуватила Росію у "варварському" застосуванні хімічної зброї в Україні. Також Лондон запровадив санкції проти трьох російських установ і однієї фізичної особи.

На сайті уряду Британії написали, що Росія використовує на фронті в Україні хлорпікрин. Це речовина, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.

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Що відомо про використання хімічної зброї Росією

Війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту російських збройних сил Росії та їхній командир потрапили під санкції за застосування в Україні варварської хімічної зброї,

– заявили в уряді Британії.

Там пояснили, що під санкції потрапили:

війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії;

їхній керівник – начальник військ радіохімічного та біологічного захисту міноборони Росії Ігор Кирилов, якого безпосередньо звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації;

27 науковий центр міноборони Росії;

33 центральний науково-дослідний випробувальний інститут міноборони Росії, який причетний до розробки хімічної та біологічної зброї.

Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлю. Жорстока та нелюдська тактика Росії на полі бою огидна, і я використаю весь арсенал повноважень, які є в моєму розпорядженні, для боротьби зі злочинною діяльністю Росії. Хочу наголосити: Путіну та тим, хто виконує його волю, більше нікуди сховатися,

– заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

До речі, Генштаб ЗСУ розповів, що Росія продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Зокрема, окупанти застосовують поруч зі звичайними засобами вогневого ураження:

боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни;

також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Тільки у вересні 2024 року зафіксували 250 таких випадків.

Системно Росія почала застосовувати небезпечні хімічні речовини з лютого 2023 року. Зокрема, 24 вересня 2024 року було 4 228 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

