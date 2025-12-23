БпЛА атакують хімзавод "Ставролен" у Росії: чутно вибухи та видно яскраве полум'я
- В ніч на 23 грудня безпілотники атакували хімічний завод "Ставролен" у місті Будьонновськ, спричинивши пожежу та серію вибухів.
- Вибухи почались близько 20:00, один з дронів впав у житловому районі, наразі інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.
В ніч на 23 грудня добрі дрони атакували місто Будьонновськ, що в Ставропольському краї. Ймовірно, горить нафтохімічне підприємство.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.
Дивіться також У російському порту Тамань палає трубопровід після атаки дронів
Що відомо про атаку БпЛА на Росію?
В ніч на 23 грудня невідомі БпЛА атакували хімзавод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольського краю. Над містом було чутно близько 10 гучних вибухів, а на горизонті видно яскраві вогняні спалахи. Внаслідок обстрілу нафтохімічне підприємство загорілось.
Місцеві повідомляють, що вибухи розпочались близько 20:00 й тривають дотепер.
Відомо, що один з безпілотників упав прямо посеред житлових п'ятиповерхівок. Місцеві пабліки стверджують, що системи російської ППО працюють нібито по українським БпЛА.
Наразі інформація про наслідки атаки, масштаби пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Внаслідок влучання дронів спалахнула пожежа: дивіться відео
Дрони атакують хімзавод "Ставролен": дивіться відео
Де ще нещодавно чули вибухи росіяни?
Ввечері 21 грудня невідомі дрони атакували порт Тамань у Краснодарському краї. Внаслідок атаки було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту Тамань. Також начебто пошкоджені два судна на двох причалах.
Після вибухів сталось загоряння на одному з об'єктів. Воно охопило площу близько 100 квадратних метрів.
Понад 5 тисяч росіян залишились без світла внаслідок атаки на підстанції в Ростовській і Курській областях. Також там немає водопостачання та теплопостачання.