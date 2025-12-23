БпЛА атакують хімзавод "Ставролен" у Росії: чутно вибухи та видно яскраве полум'я

В ніч на 23 грудня добрі дрони атакували місто Будьонновськ, що в Ставропольському краї. Ймовірно, горить нафтохімічне підприємство.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.

Що відомо про атаку БпЛА на Росію?

В ніч на 23 грудня невідомі БпЛА атакували хімзавод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольського краю. Над містом було чутно близько 10 гучних вибухів, а на горизонті видно яскраві вогняні спалахи. Внаслідок обстрілу нафтохімічне підприємство загорілось.

Місцеві повідомляють, що вибухи розпочались близько 20:00 й тривають дотепер.

Відомо, що один з безпілотників упав прямо посеред житлових п'ятиповерхівок. Місцеві пабліки стверджують, що системи російської ППО працюють нібито по українським БпЛА.

Наразі інформація про наслідки атаки, масштаби пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Внаслідок влучання дронів спалахнула пожежа: дивіться відео

Дрони атакують хімзавод "Ставролен": дивіться відео

