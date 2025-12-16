"Птахи Мадяра" завдали повторний удар по хімзаводу "Дорогобуж" у Смоленській області

У ніч на 16 грудня під повторний удар потрапив хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві продукції, яка використовуються для виготовлення вибухових речовин.

Місцеві чули вибухи. Про це повідомляє Exilenova+, передає 24 Канал.

Що відомо про повторний удар?

Перший удар по хімзаводу "Дорогобуж" відбувся 11 грудня. Цього разу місцеві джерела повідомляли про вибухи в районі розташування підприємства.

Птахи СБС глибинного ураження відпрацювали ніч продуктивно: наливайка, хімзавод і низка військових обʼєктів на болотах і у ТОТ,

– написав командувач СБС "Мадяр".

Через особливості розміщення заводу наразі неможливо здійснити об'єктивну оцінку наслідків атаки. Остаточні висновки очікуються після появи супутникових знімків.

Зверніть увагу! Підприємство виробляє хімічну продукцію, зокрема аміачну селітру та інші азотні сполуки, які можуть використовуватися як компоненти для виготовлення вибухових речовин.

За інформацією ворожого Міноборони, протягом ночі російські засоби ППО "нарахували" щонайменше 83 безпілотники, які летіли на різні регіони Росії. Зокрема, 5 дронів вдалося збити над територією Смоленської області.

Удари по російських об'єктах: останні новини