Саме він на вільних українських землях знайшов справжній прихисток та перетворив друкарський верстат на потужну зброю, яка розвіяла темряву невігластва. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що робив Іван Федоров у Москві та чому звідти втік?

Друкарський верстат – один із тих історичної ваги винаходів, що здатні руйнувати імперії та формувати нові світи без жодних кровопролить. Коли у середині XV століття Йоганн Гутенберг створив цю машину з рухомими літерами, він навряд чи усвідомлював, що вона стане найпотужнішою зброєю масового просвітництва. Аж раптом технологія, немов невидимий вірус свободи, охопила Західну Європу, і стала каталізатором Реформації, наукової революції та епохи Відродження.

Проте на схід від Вісли та Карпат, у землях, де домінувала візантійська культурна традиція, шлях друкованого слова був тернистішим. Саме тут на історичну сцену виходить постать, чиє життя нагадує гостросюжетний роман, сповнений інтриг, переслідувань, тріумфів та гірких розчарувань. Це Іван Федоров – перший відомий друкар на українських землях. Та, що цікаво, спершу він виринув у похмурій атмосфері Московського царства середини XVI століття, що перебувало в стані глибокої культурної ізоляції.

У той час як у Європі вже понад століття вирували інтелектуальні дискусії, розповсюджувані тисячами друкованих накладів, у Москві знання залишалися монополією вузької касти переписувачів. А проте за підтримки митрополита Макарія та з дозволу царя Івана IV Грозного Іван Федоров разом із Петром Мстиславцем у 1564 році видав "Апостола" – першу точно датовану друковану книгу у Московському царстві.

Здавалося б, це мав бути початок просвітницької ери. Чому ж Федоров був змушений тікати з Москви, рятуючи власне життя та залишки обладнання? Річ у тім, що поява друкарського верстата викликала люту ненависть у гільдії переписувачів книг. Ці ремісники, які десятиліттями заробляли величезні гроші на ручному копіюванні текстів, побачили у машині Федорова смертельну загрозу своєму бізнесу. І от переписувачі, підбурювані консервативним духовенством, почали поширювати чутки про "диявольське" походження друкарства.

А ще ж і політичний клімат у Москві стрімко погіршувався. Іван Грозний розпочинав епоху Опричнини – безпрецедентного державного терору та параної. Будь-яка інтелектуальна незалежність чи інновація сприймалися як потенційна зрада. У цій атмосфері натовп, підбурений реакціонерами, спалив друкарню. Федоров зрозумів, що залишатися у Московії означало чекати на неминучу смерть, і обрав вигнання.

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Як вигнанець із Москви запалив полум'я Ренесансу на українських землях?

А проте зміг забрати з собою найцінніше – матриці, пунсони та незламну віру у своє покликання. З цим усім Федоров опинився у Великому князівстві Литовському – державі, яка на той час була плавильним котлом культур, релігій та ідей. Там, у маєтку гетьмана Григорія Ходкевича у Заблудові, Іван знайшов тимчасовий прихисток і видав "Учительне Євангеліє" у 1569 році.

Коли старий гетьман захворів і вирішив закрити друкарню, то запропонував майстру зайнятися землеробством – Федоров відмовився. Його відповідь стала маніфестом європейського інтелектуала: "Замість житнього насіння я маю духовне насіння по світу розсівати". Ця фраза ідеально ілюструє його самоусвідомлення не як простого ремісника, а як просвітника.

Справжній ренесанс Івана Федорова розпочався після його переїзду до Львова у 1572 році. Це місто того часу був потужним європейським мегаполісом, де перетиналися торгівельні шляхи та інтелектуальні течії. Проте початок був важким – місцеві цехи столярів та малярів, захищаючи свої монополії, чинили опір новому майстру, а багатії не поспішали інвестувати у ризикований книжковий бізнес.

І тут сталася подія, яка докорінно відрізняє український період Федорова від московського – його підтримало громадянське суспільство. Не цар, не митрополит, а дрібні львівські міщани, ремісники та православне братство зібрали кошти на відкриття першої на українських землях друкарні. Ось так у 1574 році у Львові й вийшов друком новий "Апостол".

Ця книга сама по собі стала шедевром типографіки, але її найважливішою частиною є післямова, написана Федоровим. У ній він вперше відверто розповів про переслідування в Москві, про "заздрість і ненависть" тих, хто звинувачував його в єресі, та про свою місію.

Зверніть увагу: у тому самому 1574 році Іван Федоров видав "Буквар" – перший друкований підручник у світі східних слов'ян. Єдиний повний примірник цієї книги сьогодні дбайливо зберігають у бібліотеці Гарвардського університету, що підкреслює її колосальне значення для світової культурної спадщини. "Буквар" був не просто книгою для читання, а інструментом демократизації знань, який давав змогу дітям з різних верств суспільства здобути освіту.

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Вершина Івана Федорова та прикрий кінець життя

Вершиною життєвого шляху майстра стала його робота в Острозі. Князь Костянтин Василь Острозький, один із найбагатших і найвпливовіших магнатів Речі Посполитої, запросив Федорова до свого маєтку, де якраз зароджувалася Острозька академія – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Тут зібрався блискучий інтелектуальний гурток – грецькі вчені, латиномовні гуманісти, православні теологи.

Метою князя було видання повної Біблії церковнослов'янською мовою, яка могла б протистояти інтелектуальному наступу Контрреформації та єзуїтів. Острозька Біблія 1581 року, над якою працював Іван Федоров, стала монументальним досягненням. Це був не просто передрук старих текстів, а справжня критична редакція – вчені Острозького гуртка звіряли слов'янські рукописи з грецькою Септуагінтою та латинською Вульгатою.

Федоров розробив для цього видання 6 різних шрифтів, створив вишукані заставки та ініціали. Книга мала 1256 сторінок і була видана безпрецедентним для того часу накладом – близько 1500 примірників. Вона розійшлася по всій Європі, потрапивши до бібліотек Оксфорда, Рима та Парижа, та ставши символом інтелектуальної зрілості українських земель.

Життя Івана Федорова завершилося у Львові у 1583 році. На жаль, він помер у бідності, а його друкарське обладнання було закладене місцевому лихварю. Лише згодом Львівське Успенське братство викупило ці безцінні верстати, щоб продовжити справу майстра.

Доля Федорова – це класична трагедія генія, який випередив свій час. Але його спадщина виявилася сильнішою за смерть і бідність. Він втік від темряви, невігластва та деспотизму Москви, щоб знайти свободу творчості на українських землях. Його свинцеві літери стали тим фундаментом, на якому виросла модерна українська ідентичність, тісно вплетена в європейський культурний контекст.