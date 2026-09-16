Вона стала авторкою, чий інтелектуальний масштаб катастрофічно не поміщався у прокрустове ложе імперських очікувань. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому сюжети Лесі Українки називають інтелектуальним бунтом?

Леся Українка писала найсміливіші тексти своєї епохи, оскільки свідомо відмовилася від ролі "провінційної плакальниці". Вона інтегрувала бездержавну на той час націю у глобальний європейський контекст, розмовляючи з континентом мовою античних міфів, раннього християнства та європейського середньовіччя.

Саме тому й пролунала знаменита фраза Івана Франка – про те, що Леся була "єдиним чоловіком" у всьому тогочасному українському літературному процесі ("мимовілі думаєш, що ся хора, слабосильна дівчина – трохи чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну"). Це був не просто метафоричний комплімент від сучасника, а яскраве свідчення глибокої патріархальної розгубленості перед її безпрецедентною сміливістю.

Ця жінка оперувала не сентиментами, а холодним, безжальним інтелектуальним скальпелем. А Франко своїми влучними словами фактично зафіксував монополію Лесі Українки на інтелектуальну жорсткість та політичну безкомпромісність у середовищі, де часто домінувало народницьке скиглення. Драматичні поеми Лесі Українки можна сміливо ставити в один ряд із творами Генріка Ібсена, Ґергарта Гауптмана та Моріса Метерлінка. Її сміливість полягала у тотальній деконструкції класичних світових сюжетів.

Коли європейська література століттями плекала міф про Дона Жуана як про романтичного спокусника або трагічного бунтаря, Леся у "Камінному господарі" робить радикальний крок, проривний для початку ХХ століття – вона позбавляє цього героя суб'єктності, перетворюючи його на маріонетку у руках владної, цинічної та прагматичної донни Анни. Це був гучний ляпас патріархальній традиції.

Через сюжети авторка також досліджувала анатомію влади, конформізму та зради ідеалів – вона препарувала психологію суспільства, готового проміняти свободу на статус і комфорт. Її Кассандра з однойменної драми – не просто антична віщунка, а символ трагедії інтелектуала в епоху популізму та сліпоти натовпу. Леся зробила блискучий аналіз того, як правда програє ілюзіям – разюче актуальний навіть у реаліях 2026 року, коли світ бореться з епідемією постправди.

Цікаві факти з біографії Лесі Українки – антиімперської та небезпечної: дивіться відео historyforadults_ua

Як можна пояснити феномен політичної безстрашності Лесі Українки?

Тяжка хвороба, туберкульоз кісток, стала для Лесі Українки не вироком, а своєрідним метафоричним екзоскелетом. Фізичний біль, який супроводжував її все життя, випалив будь-який страх перед соціальними чи політичними авторитетами. Вона не мала часу на дріб'язковість, цензурні компроміси чи страх перед імперськими жандармами.

Тексти Лесі стали територією абсолютної, безкомпромісної свободи, де вона виступала як суворий суддя свого часу. До прикладу, її драматична поема "Оргія" - це один із найсильніших антиімперських маніфестів у світовій літературі. Використовуючи декорації підкореної римлянами Греції, авторка геніально описала феномен культурної асиміляції.

Леся Українка з хірургічною точністю показала, як імперія купує таланти колонізованих націй, перетворюючи їхнє мистецтво на розвагу для метрополії. Головний герой"Оргії" Антей обирає смерть, а не публічне приниження свого таланту перед окупантами – це був прямий, безжальний удар по всій імперській системі, яка вимагала від митців лояльності в обмін на визнання.

Леся Українка недарма визнана у світі не просто видатною поетесою, а й потужною політичною мислителькою. Сміливість цієї жінки полягала в тому, що вона відмовилася бути жертвою – натомість взяла на себе відповідальність мислити категоріями вічності.

Іван Франко мав абсолютну рацію, коли назвав її "єдиним чоловіком", тільки трактувати це слід значно ширше – Леся Українка була єдиним голосом абсолютної, непохитної сили в епоху, коли більшість обирала мовчання або компроміс. Її спадщина – це тріумф інтелекту над обставинами, який назавжди вписав її ім'я у пантеон європейського модернізму.