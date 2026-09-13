Історія Криму ніколи не була монолітною – вона є радше строкатим намистом цивілізацій, кожна з яких залишила свій незмивний слід. Щоб зрозуміти справжню природу цього регіону, слід відкинути політичні міфи та поглянути тільки на факти, і 24 Канал розповість про них трохи докладніше.

Кому належав Крим від доби античності до Середньовіччя?

Першими задокументованими мешканцями півострова, чия назва дійшла до нас завдяки працям давньогрецьких істориків, зокрема Геродота, були кіммерійці та таври. Останні, суворий гірський народ, дав регіону його першу історичну назву – Таврика. Проте справжню інтеграцію півострова у глобальний античний світ здійснили стародавні греки.

З VI століття до нашої ери вихідці з Мілета та Гераклеї Понтійської заснували тут квітучі поліси – Херсонес, Пантікапей, Феодосію. Вони принесли до Криму демократичні інститути, виноградарство, карбування монети та класичну архітектуру. Півострів став житницею Еллади, а згодом – важливою периферією Римської імперії, чиї легіонери будували тут дороги та фортеці.

З падінням Риму Крим перетворився на транзитну зону для десятків племен епохи Великого переселення народів – готи, гуни, хозари, печеніги хвилями накочувалися на ці землі. У Середньовіччі південне узбережжя стало форпостом Візантійської імперії, а згодом – комерційною імперією генуезьких та венеційських купців.

Італійські республіки збудували тут потужні торгівельні факторії, такі як Кафа (сучасна Феодосія) та Чембало (Балаклава), перетворивши Крим на ключову ланку Великого шовкового шляху, що з'єднував Європу з Азією. Крим став космополітичним центром, де поруч лунали латина, грецька, вірменська та тюркські мови.

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Геополітична кристалізація регіону відбулася у XV столітті з утворенням Кримського ханства. Держава династії Ґераїв була не просто союзом кочівників, а складною розвиненою монархією з власною дипломатією, судовою системою та витонченою культурою. Як васал Османської імперії, ханство понад три століття було потужним гравцем на європейській арені, укладаючи союзи з Польщею, Швецією та іншими державами.

Саме кримських татар вважають корінним народом півострова, адже їхній етногенез повністю відбувся на цій території. Але в їхній історії були трагічні злами, і перший такий стався у 1783 році, коли Російська імперія, порушивши попередні міжнародні договори (зокрема Кючук-Кайнарджійський мир), анексувала Кримське ханство.

Як імперські амбіції формували статус Кримського півострова у Новітню добу?

З приходом російської окупації почалася доба цілеспрямованої демографічної інженерії. Корінне населення, кримські татари, зазнавало утисків, які спровокували кілька хвиль масової еміграції до Османської імперії. На їхнє місце імперський уряд завозив колоністів.

У середині XIX століття Крим став ареною глобального конфлікту, Кримської війни 1853 – 1856 років. Тоді коаліція Великої Британії, Франції та Сардинського королівства зупинила російську експансію, продемонструвавши стратегічну важливість півострова для безпеки всієї Європи.

Спростування міфів російської пропаганди про Крим: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Але найстрашніші випробування Криму принесло ХХ століття. У 1944 році сталінський режим здійснив злочин проти людяності – тотальну депортацію кримськотатарського народу (Сюргюнлік). Це був акт етнічної чистки, внаслідок якого півострів практично втратив своє корінне населення, а його демографічний баланс був штучно змінений на користь росіян.

Передача Криму до складу Української РСР у 1954 році, попри завали міфів навколо, була абсолютно прагматичним кроком. Півострів критично залежав від материкової України у постачанні прісної води, електроенергії та логістиці. Саме ресурси України дозволили збудувати Північно-Кримський канал і відродити економіку регіону після повоєнної розрухи.

Ясна річ, із розпадом Радянського Союзу у 1991 році Крим залишився у складі Незалежної України як Автономна Республіка. Цей статус, як і непорушність українських кордонів, був визнаний усім світом і закріплений низкою міжнародних договорів.

Добре знайомі нам події 2014 року – військове захоплення та спроба незаконної анексії півострова Росією – стали безпрецедентним порушенням Статуту ООН та Гельсінського заключного акта з часів Другої світової війни. Та позиція міжнародної спільноти залишається непохитною і станом на 2026 рік – попри повномасштабне вторгнення Росії, ООН та уряди демократичних держав світу юридично визнають Крим територією України.