А починався шоколад взагалі не як ласощі, а як гіркий, густий, пряний напій, пов'язаний із ритуалом, владою та символічним престижем у цивілізаціях Месоамерики. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Як шоколад з ритуального напою мая став європейською розкішшю?

Найдавніші сліди використання какао виявили серед народів, які жили на території сучасної Мексики та Центральної Америки задовго до приходу туди європейців. Археологічні та лінгвістичні дані свідчать, що какао було важливим елементом культури ольмеків, мая та пізніше ацтеків. Але саме мая залишили особливо виразний слід – у їхньому світі какао було не просто продуктом, а частиною церемоній, похоронних обрядів, дипломатичних дарів і придворного етикету.

З бобів какао мая готували особливий напій – та дуже далекий від сучасної солодкої фантазії. Він міг містити кукурудзяне борошно, перець чилі, ваніль, мед та інші домішки, а ще був навмисно спіненим, бо піна мала сакральне й естетичне значення. Як конкретно мая називали цей напій – достеменно невідомо, а от його ацтекська назва звучить для нашого вуха дуже знайомо – чоколатль.

Європа зустріла какао вже після завоювання Америки. Іспанці, а згодом інші європейці, спочатку сприймали його як екзотичну чудасію, але доволі швидко побачили й потенціал. Напій з бобів какао почали підсолоджувати цукром, змішувати з корицею, іноді з молоком, і так він поступово перетворювався на улюблену розкіш при дворах та у заможних салонах.

У XVII – XVIII століттях шоколад залишався насамперед напоєм, причім дорогим і статусним, доступним далеко не всім. Висока вартість і складність обробки какао-бобів довго стримували його перетворення на масовий продукт. Але у ХІХ столітті настав справжній перелом – коли фабрики почали міняти не тільки технології, а й саму природу шоколаду.

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Як шоколад у XIX столітті перетворився на те, що ми любимо сьогодні?

Якщо маянський шоколад був ритуалом у глиняній посудині, а шоколад післяколумбової Європи – дорогою забавкою, то новий шоколад ХІХ століття став предметом кишенькової інтимності. Такою собі маленькою, але дуже промовистою революцією.

У 1828 році голландський хімік Конрад ван Гаутен запатентував спосіб віджимання частини какао-масла з тертого какао, що дало змогу здобувати какао-порошок і краще контролювати текстуру продукту. Це було не просто технічне вдосконалення, а ключ, який відчинив двері до нового типу шоколаду. Відтоді виробники могли експериментувати з пропорціями жиру, твердих частинок какао та цукру значно точніше, ніж раніше.

Наступним вирішальним кроком логічно стало виготовлення їстівного твердого шоколаду. У 1847 році британська компанія J. S. Fry & Sons створила один із перших комерційно успішних шоколадних батончиків, поєднавши какао-масло, цукор і какао-порошок у твердому вигляді. Саме він відкривав епоху шоколаду як плитки або батончика, тобто як форми, яку можна взяти в руку, зламати, покласти до рота, а не лише розмішувати у чашці.

У 1875 році швейцарський виробник Деніел Пітер разом з Анрі Нестле створив молочний шоколад, використавши згущене молоко. Це стало ще одним поворотом, після якого шоколад остаточно почав віддалятися від своєї старої, майже аскетичної гіркоти. Молочний шоколад наблизив продукт до масового споживача, зробив його ніжнішим, солодшим і доступнішим за смаком для ширшої аудиторії.

А вже в 1879 році Рудольф Ліндт винайшов процес коншування, який зробив текстуру шоколаду значно більш гладкою, однорідною та оксамитовою. Без цього етапу сучасна плитка не мала б тієї шовкової якості, яку ми сьогодні вважаємо майже очевидною.

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Чому першу шоколадку зробили лише у XIX столітті, якщо какао знали тисячі років?

Відповідь проста – для виготовлення плитки шоколаду потрібна не лише сировина, а й технологія. Потрібно вміти керувати жиром, водою, температурою, домішками та кристалізацією. Поки виробники не навчилися відокремлювати какао-масло, подрібнювати масу до потрібної дрібності та стабілізувати текстуру, шоколад залишався переважно напоєм або густою пастою.

Лише промислова революція дала інструменти, які перетворили стародавню рідину на компактну форму масового десерту. Це не було якесь одне геніальне відкриття, а ланцюг поступових змін – від месоамериканських кулінарних традицій до колоніальної торгівлі, від європейського переосмислення рецептур до хімічних і машинних інновацій XIX століття.

Шоколад став результатом перетину культури, економіки та техніки. Саме тому його історія така багатошарова та цікава – у ній є священний смак, імперський інтерес, фабричний дим і людська пристрасть до солодкого.