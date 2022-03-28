Хліб по талонах – 1 буханка на родину: що відбувається в Славутичі в оточені окупантів

25 березня російські війська вдерлись у Славутич. Наразі ситуація в місті напружена, адже воно перебуває в оточені бойовиків. Домовленості про зелені коридори наразі немає. Щоб уникнути гуманітарної катастрофи доводиться впроваджувати обмеження щодо продажу хліба.

Відтак, з 28 березня хліб у місті продаватиметься по талонах, які видавалися при отриманні гуманітарної допомоги.

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Повідомляють, що для того, аби отримати хліб, потрібно приходити у вказане у талоні число та магазин.

Система продажу хліба тільки налагоджується, просимо з розумінням поставитися до цього процесу,

– повідомила місцева влада.

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Міський голова Славутича Юрій Фомічев розповів, що день у місті пройшов спокійно, життєдіяльність в режимі ізоляції. Однак, наголосили на важливості дотримуватись правил комендантської години з 21:00 до 6:00, бо гарантувати, що вони не повернуться на ніч до місць біля Славутича – ніхто не може.

Питання зеленого коридору обговорюється, поки узгодження нема. Якщо буде домовленість про нього – можна буде їхати на власному транспорті. Люди виїжджають і зараз на власному транспорті,

– зазначив Фомічев.

Понад тисяча людей повідомила владу про бажання покинути Славутич. Наразі у місті залишилось близько 10 тисяч людей.

Сьогодні вперше спробували видавати хліб по талонах, завтра підіб'ємо підсумки і будемо робити висновки. Люди отримують хліб раз на три дні, але разом із гуманітарною завезуть борошно і можна буде випікати хліб самим,

– зауважив міський голова.

Працюємо над ротацією персоналу з ЧАЕС, щоб вона якнайшвидше відбувалась. Троє чоловіків загинули під час захисту міста, в середу з ними попрощаються, їхні сім'ї візьмуть під опіку.

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