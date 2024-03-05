Компанія з виробництва БпЛА зробила подарунок хлопчику, який віддав всі свої заощадження на дрон

Співробітники української компанії з виробництва дронів втілили мрію 8-річного киянина Ігоря, який віддав усі свої заощадження на дрон для бойового підрозділу 101 бригади.

Виробники дронів зібрали кошти і подарували хлопчику сучасну ігрову приставку, від якої він відмовився заради допомоги військовим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 101 окремої бригади охорони Генштабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

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Співробітники компанії здійснили мрію хлопчика про PlayStation

"8-річний киянин Ігор сумлінно і досить успішно навчається у столичній гімназії 318 "Міленіум". Хлопчик давній фанат PlayStation і довгий час цілеспрямовано збирав кошти на нову потужну ігрову приставку останнього покоління: всі подаровані гроші на дні народження і свята, чесні заробітки від колядок і посівання, добровільна економія на солодощах – кожну копійку відкладав у власну скарбничку на мрію. А коли нарахували досить солідну суму, то раптом заявив рідним, що передумав і хоче придбати… дрон", – розповіли у 101 ОБрО ГШ ЗСУ.

Своє рішення хлопчик пояснив просто: "Щоб Перемога настала швидше". Почувши цю історію, співробітники компанії-виробника дронів вирішили допомогти хлопцю втілити мрію.

Ігор дуже зрадів новому PlayStation / Фото 101 ОБрО ГШ ЗСУ

"Нас дуже вразила свідомість і чисте, добре, милосердне серце дитини. Настільки, що одразу вирішили з колегами скинутись і таки здійснити мрію хлопчика. У визначений день і годину відбулась реальна зустріч, свідками якої пощастило стати і нам та навіки зафіксувати момент непідкупної і невимовної радості, коли Ігорю нарешті вручили PlayStation. Спершу він розгубився, не повірив своїм очам, а потім сильно обійняв Олександра і безліч разів прозвучало: "Дякую". Мало не танцював з величезною коробкою! До речі, на цій приставці можна і тренуватись керувати дронами", – розповідає представник компанії-виробника дронів Олександр, який і запропонував віддячити маленькому патріоту.

Вороги нехай начуваються, бо з такими дітьми, з такою підтримкою і вірою у нашого роду ніколи не буде переводу, наголосили у 101 ОБрО ГШ ЗСУ.