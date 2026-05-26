Відповідне відео зробив речник ДСНС Києва Павло Петров. https://www.instagram.com/p/DYxpEPPuvzP/ Який вигляд має Лук'янівка зараз? На тлі згорілого ТЦ "Квадрат" на Лук'янівці хлопчик зіграв на акордеоні гімн столиці "Києве мій". Виконання відомої усім киянам з дитинства пісні бере за душу. Хлопчик грає "Києве мій" на тлі руїн "Квадрата": дивіться відео Павла Петрова Додамо, що скоро ця мелодія лунатиме не раз, адже містяни готуються святкувати День Києва 31 травня. На жаль, оговтуючись від жорстоких атак загарбників - і готуючись до нових. Оскільки росіяни не припиняють погроз бити по столиці і надалі. У ролику видно, як повз хлопця проїжджає маршрутка. І це означає, що місто живе. Лук'янівка - важлива транспортна розв'язка. Після кожної атаки там змінюється рух тролейбусів і автобусів, не працює метро, але потім усе оживає. Інакше не може бути. Навіть крізь цей морок Київ живе далі. Їдуть трамваї. Люди йдуть на роботу, допомагають одне одному. Рятувальники без сну розбирають завали й гасять полум’я. Медики борються за життя. Хтось обіймає рідних після страшної ночі й просто дякує, що вони поруч. Росія хотіла страху й хаосу. Та знову отримала місто, яке не стало на коліна, - написали в ДСНС після атаки. https://t.me/dsns_kyiv/2274 Лук'янівка - один із символів стійкості у війні Перший відкритий у Києві і дуже популярний МакДональдз на Лук'янівській площі знову постраждав від обстрілу 24 травня. Окупанти вдарили саме в річницю відкриття. Пластик на характерній літері M розплавився - і тепер у мережі пропонують не відновлювати логотип, а зробити його символом пам'яті про шрами війни. https://t.me/kyivtv/130914