Якби у нього не було автомату, я б з ним не сидів, – хлопець з Каховки про розмову з окупантом

Житель окупованої Каховки після виїзду розповів про поведінку російських загарбників в його місті. Каже, що вони ніби зовсім відірвані від реальності.

Сергій зміг виїхати після того, як пробув 3 місяці в окупації, передає 24 канал. За цей час йому довелось мати розмову з окупантом.

Детальніше Я наче в СРСР побував, – історія Сергія про життя в окупованій Каховці та виїзд з міста

Командир розказував маячню про НАТО

Сергій пояснив, що розмова з окупантом вийшла, коли хлопець фактично опинився у безвиході. Його туди привів знайомий, а в росіянина був автомат. Товариша загарбники відправили за самогоном, а Сергій залишився сам-на-сам з російським командиром, його звали Андрєй.

За словами хлопця, командир був єдиним зі всіх у військових обладунках: з автоматом, навіть в касці. Він розказував про свій Урал: що йому там добре, а тут – погано.

Я намагався з ними поговорити про те, чого вони взагалі до нас прийшли. Ну він мені розповідав якісь нісенітниці. Типу, якби вони не прийшли, то прийшло б НАТО,

– сказав Сергій.

Розмова відбувалась у період, коли росіяни втекли з Київщини. Тому окупант розказував байки про те, що Зеленський нібито підписав якийсь документ про перемир'я, тому Росія зробила "жест доброй волі", а наш президент їх, мовляв, "обманув".

Розмова була через автомат

Далі Андрєй ще пропонував хлопцю "роботу" у них. Він здивувався, що у нього є робота та зарплата.

"От ти з ним розмовляєш, і в один момент він може сказати, що ви – "половина г*вна". Тобто ви ще не г*вно, так він називав більшість українців, а половина", – пригадав хлопець.

Він підсумував, що спілкуватись було неприємно. Якби у нього не було автомату, то Сергій з ним не сидів би.

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