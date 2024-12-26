У Німеччині постраждали 13 осіб через хлопця, який намагався відкрити пиво газовим балончиком

У Німеччині, в місті Люксембург, 22-річний хлопець намагався відкрити пляшку пива балончиком з аерозолем для відлякування тварин. Внаслідок цього "експерименту" постраждали 13 осіб.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel. Проти молодика порушено кримінальну справу.

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Що відомо про невдалу спробу відкриття пива у Люксембурзі

У понеділок, 23 грудня, 22-річний хлопець намагався відкрити пляшку пива в автобусі Люксембурга. Робив він це у дещо незвичний спосіб, а саме за допомогою спрею для відлякування тварин.

За інформацією поліції, балончик був пошкоджений під час спроби. В результаті 13 пасажирів вдихнули подразливий газ і отримали незначні ушкодження.

Правоохоронці з іронією коментували "блискучу ідею" хлопця. Втім, для молодтка це має серйозні наслідки. Проти нього було порушено кримінальну справу.

Поліція також повідомила, що поки що неясно, чи вдалося йому відкрити пляшку пива.

До слова, напередодні у Мексиці перекинулася вантажівка з 25 тоннами пива. Місцеві скористалися цим і почали розбирати улюблений напій.