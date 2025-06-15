На Дніпропетровщині хлопчик вистрілив у друга з пневматичної гвинтівки

У селі Мар'янське юнак травмував іншого хлопця пострілом з пневматичної гвинтівки. Подія, ймовірно, сталася 14 червня ввечері.

Про це 24 Каналу розповіли в поліції Дніпропетровщини.

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Що відомо про інцидент на Дніпропетровщині

У місцевих ЗМІ шириться інформація про інцидент у селі Мар'янське в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Там зазначають, що 9-річний хлопчик разом із батьками приїхав у гості до 15-річного юнака. Діти гралися разом, перший, імовірно, виніс гвинтівку та випадково влучив старшому в щелепу. У поліції підтвердили факт, але деталі ще з'ясовують.

Повідомлення надходило, але обставини зараз з'ясовуються,

– заявили в поліції.

Місцеві ЗМІ розповіли, що подія сталася 14 червня ввечері. Постраждалий зараз, імовірно, в лікарні – операцію призначено на понеділок.