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24 Канал Новини України На Дніпропетровщині хлопчик вистрілив у друга з пневматичної гвинтівки
15 червня, 16:36
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На Дніпропетровщині хлопчик вистрілив у друга з пневматичної гвинтівки

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У селі Мар'янське 9-річний хлопчик випадково вистрілив у 15-річного друга з пневматичної гвинтівки, влучивши в щелепу.
  • Поліція Дніпропетровщини підтвердила факт інциденту, але обставини ще з'ясовують; постраждалого хлопця, ймовірно, госпіталізовано.

У селі Мар'янське юнак травмував іншого хлопця пострілом з пневматичної гвинтівки. Подія, ймовірно, сталася 14 червня ввечері.

Про це 24 Каналу розповіли в поліції Дніпропетровщини.

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Що відомо про інцидент на Дніпропетровщині

У місцевих ЗМІ шириться інформація про інцидент у селі Мар'янське в Криворізькому районі Дніпропетровської області. 

Там зазначають, що 9-річний хлопчик разом із батьками приїхав у гості до 15-річного юнака. Діти гралися разом, перший, імовірно, виніс гвинтівку та випадково влучив старшому в щелепу. У поліції підтвердили факт, але деталі ще з'ясовують.

Повідомлення надходило, але обставини зараз з'ясовуються,
– заявили в поліції.

Місцеві ЗМІ розповіли, що подія сталася 14 червня ввечері. Постраждалий зараз, імовірно, в лікарні – операцію призначено на понеділок.

 