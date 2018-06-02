Хлопець ремонтував кондиціонер у супермаркеті: опинився у реанімації
21-річний чоловік серйозно травмувався після падіння під час ремонтних робіт, які проводив в одному із супермаркетів Харкова.
Як інформує прес-служба місцевої поліції, інцидент стався у гіпермаркеті на проспекті Гагаріна.
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Повідомлення про це надійшло правоохоронцям приблизно о 17:30.
Постраждалого доставили в реанімацію Харківської міської клінічної лікарні з черепно-мозкова травмою. Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний.
Відомо, що 21-річний чоловік намагався полагодити кондиціонер в одному із відділів торговельного закладу. Проте не втримався і впав з висоти у 2,5 метри.
Джерело: 24 Канал
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