Хлопці з макіяжем влаштували провокацію у ресторані ветеранів АТО: фото і відео
У київському ресторані ветеранів АТО Pizza Veterano пара хлопців влаштували дивну провокацію. До закладу вони завітали з жіночим макіяжем на обличчях, знімали все на відео, а коли зробили замовлення, дістали із сумок вібратори.
Власник Pizza Veterano Леонід Остальцев попросив хлопців покинути заклад, адже він – сімейний і в той час у піцерії були кілька неповнолітніх дітей. Провокатори таки пішли геть.
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В арці я вже почав питати конкретно, хто заплатив бабло за провокацію. В вони зізналися, що їм обіцяли заплатити, що це провокація і так далі. По цим "обєзянам" нема питань. Питання є до тих, хто розпалює цей двіж. Питання одне – на*уя?,
– написав у Facebook Остальцев.
"Хочу звернутися до тих, хто наймав цих телепнів – ви не кращі від них. Є питання конкретно до мене? Я відкритий до діалогу і не тільки. Якщо хочете мене "вчепити" за щось, то хоча б "акторів" не таких с*икливих набирайте", – обурився власник Pizza Veterano.
Це вже не перший нападок на мережу ресторанів ветеранів АТО Pizza Veterano. Так, у ніч проти 9 липня 2018 року у Дніпрі згорів літній майданчик Pizza Veterano. Власники закладу переконані, що це був умисний підпал.
Що відомо про Pizza Veterano? Це піцерія, яка працевлаштовує ветеранів війни на Донбасі. ЇЇ заснував Леонід Остальцев. Мета проекту – допомога в адаптації до цивільного життя військовим, які повертаються з війни. Остальцев також проводить майстер-класи для дітей, у тому числі дітей загиблих військовослужбовців. Відвідувачі піцерії також можуть оплатити піцу для військових, які перебувають на лікуванні в госпіталях або на вокзалах. Остальцев хоче створити франшизу задля відкриття подібних закладів у регіонах. Умова для франшизи – не менш, як половина працівників, повинні бути ветеранами війни на Донбасі.