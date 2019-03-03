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      Хлопці з макіяжем влаштували провокацію у ресторані ветеранів АТО: фото і відео

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      У Pizza Veterano в Києві нафарбовані хлопці влаштували провокацію
      У Pizza Veterano в Києві нафарбовані хлопці влаштували провокацію / Facebook-сторінка Леонада Остальцева

      У київському ресторані ветеранів АТО Pizza Veterano пара хлопців влаштували дивну провокацію. До закладу вони завітали з жіночим макіяжем на обличчях, знімали все на відео, а коли зробили замовлення, дістали із сумок вібратори.

      Власник Pizza Veterano Леонід Остальцев попросив хлопців покинути заклад, адже він – сімейний і в той час у піцерії були кілька неповнолітніх дітей. Провокатори таки пішли геть.

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      В арці я вже почав питати конкретно, хто заплатив бабло за провокацію. В вони зізналися, що їм обіцяли заплатити, що це провокація і так далі. По цим "обєзянам" нема питань. Питання є до тих, хто розпалює цей двіж. Питання одне – на*уя?,
      – написав у Facebook Остальцев.

      "Хочу звернутися до тих, хто наймав цих телепнів – ви не кращі від них. Є питання конкретно до мене? Я відкритий до діалогу і не тільки. Якщо хочете мене "вчепити" за щось, то хоча б "акторів" не таких с*икливих набирайте", – обурився власник Pizza Veterano.

      Це вже не перший нападок на мережу ресторанів ветеранів АТО Pizza Veterano. Так, у ніч проти 9 липня 2018 року у Дніпрі згорів літній майданчик Pizza Veterano. Власники закладу переконані, що це був умисний підпал.

      18 + У мене одне питання - НАВІЩО? Я дуже злий, думав у нас більш дорослі відносини, але це дніще. Короче. Прийшли до...

      Опубліковано Леонидом Остальцевим  Субота, 2 березня 2019 р.

      Що відомо про Pizza Veterano? Це піцерія, яка працевлаштовує ветеранів війни на Донбасі. ЇЇ заснував Леонід Остальцев. Мета проекту – допомога в адаптації до цивільного життя військовим, які повертаються з війни. Остальцев також проводить майстер-класи для дітей, у тому числі дітей загиблих військовослужбовців. Відвідувачі піцерії також можуть оплатити піцу для військових, які перебувають на лікуванні в госпіталях або на вокзалах. Остальцев хоче створити франшизу задля відкриття подібних закладів у регіонах. Умова для франшизи – не менш, як половина працівників, повинні бути ветеранами війни на Донбасі.

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      Теги: Новини України Новини Києва АТО Війна на Донбасі Скандал
      Джерело: 24 канал
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