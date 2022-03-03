H&M зупинив всі продажі в Росії

Світові компанії продовжуть відмовлятися від співпраці з Росією через її жахливий напад на Україну. Цього разу всі продажі в країні-агресорці скасував шведський рітейлер H&M.

У H&M Group заявили, що тимчасово зупиняють всі продажі в Росії. В офіційній заяві групи мовиться, що компанія глибоко стурбована трагічними подіями в Україні та підтримує всіх людей, які страждають.

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Магазини в Україні закриють лише задля безпеки

Водночас магазини в Україні тимчасово закриють через безпеку покупців та колег.

Крім того, в H&M Group повідомили, що жертвують одяг та інші необхідні речі. Також компанія надала фінансову допомогу для фонду підтримки дітей Save the Children та Управління ООН у справах біженців.

До слова, через розпочату Росією війну проти України наразі приблизно 100 компаній відмовилися працювати на російському ринку. Серед них – фінансові, технологічні, інформаційні та харчові гіганти.

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